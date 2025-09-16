Capilla del Monte: continúa el mantenimiento de espacios públicos

Capilla del Monte. “La semana pasada trabajamos fuertemente en las calles de los distintos barrios de nuestra localidad, avanzando en la apertura de drenajes de agua para las piletas del balneario y camping municipal Calabalumba; relleno, nivelado y riego de calles. Además realizamos poda, desmalezado y limpieza”, destacaron desde la Secretaría de Gobierno Obras y Servicios Públicos del Municipio de Capilla del Monte.

Para evitar la acumulación de agua provocada por las lluvias, se finalizó la construcción del vado en el Barrio Villa Cielo.

"Los Barrios en los que estuvimos fueron: Balneario Municipal Calabalumba, La Banda, La Toma, El Zapato, Aguas Azules, Balumba, Las Gemelas, Las Flores, Centro, Villa Cielo y Acceso Sur Ruta 38”, dijeron los funcionarios municipales.

