Córdoba invirtió $30 mil millones en una estación eléctrica para el sudeste provincial

El gobernador Martín Llaryora encabezó este lunes la inauguración de la nueva Estación Transformadora de 132 kV en Marcos Juárez, una obra que demandó más de 30.000 millones de pesos de inversión provincial a través de Epec y que mejorará el servicio eléctrico para unas 80 mil personas de 12 localidades del sudeste cordobés y un poblado de Santa Fe.

El mandatario destacó que el proyecto había sido comprometido en diciembre de 2024 y subrayó que “aún en momentos difíciles para la Argentina, poder inaugurar esta obra es una muestra de lo que significa invertir en infraestructura”.

La estación beneficiará a Marcos Juárez, Inriville, Leones, Justiniano Posse, Los Surgentes, San Marcos Sud, Noetinger, Cruz Alta, Pascanas, General Baldissera, Monte Buey y Camilo Aldao. Llaryora afirmó que esta infraestructura es vital para “atraer nuevas empresas, generar valor agregado y crear empleo”, al remarcar que sin capacidad energética “no hay progreso”.

La intendenta de Marcos Juárez, Sara Majorel, valoró la obra como “fundamental para la igualdad territorial y el arraigo en la región”. A su vez, el presidente de Epec, Claudio Puértolas, precisó que en los últimos dos años se inauguraron seis estaciones de alta tensión en la provincia, con una inversión que supera los 100 mil millones de pesos y que representa un 16% de incremento en la capacidad instalada.

El nuevo transformador de 55 MVA duplicará la capacidad de entrega eléctrica en la zona, al pasar del sistema de 66 kV —que quedará como respaldo— a un transporte de 132 kV, garantizando mayor confiabilidad para la demanda residencial, comercial e industrial.

La inauguración contó con la presencia de funcionarios provinciales, legisladores e intendentes de la región, y se enmarca en el Plan de Incremento de Capacidad en el Sistema de Transporte de Energía Eléctrica que lleva adelante la provincia.