Córdoba lanzó un tablero interactivo que muestra la labor de los juzgados de paz

El Poder Judicial de Córdoba presentó un tablero interactivo con datos geolocalizados que refleja el trabajo de los 309 juzgados de paz en el territorio provincial. La herramienta, desarrollada por el Centro de Gestión Estratégica y Estadísticas (CGEE), permite acceder a información clave para la toma de decisiones dentro y fuera del ámbito judicial.

La presentación tuvo lugar el 11 de septiembre en el Auditorio del Centro Núñez de Tribunales I y reunió a más de 400 asistentes. La vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Aída Tarditti, destacó que “allí donde surge un conflicto también debe iniciarse la posibilidad de diálogo”, en alusión a la utilidad de contar con información geolocalizada. Por su parte, Ariel Gustavo Coll, ministro del Superior Tribunal de Formosa y referente de la Junta Federal de Cortes, afirmó que “este tablero es un hito para Córdoba y fortalece el acceso y la transparencia en la Justicia”.

Durante el encuentro, se mostraron las funcionalidades del sistema y expusieron fiscales, jueces, funcionarios judiciales y hasta intendentes, quienes coincidieron en que los datos constituyen un capital estratégico. También se recordó al ex vocal Carlos García Allocco, impulsor de la idea de visibilizar el trabajo de la Justicia de Paz en cada punto de la geografía provincial.

El cierre estuvo a cargo del coordinador de la Justicia de Paz, Ricardo De Toro, quien subrayó que la herramienta permite mostrar de forma clara y específica “el inmenso trabajo que realiza cada juez de paz, desde un paraje con 100 habitantes hasta una ciudad de 50.000”.

El tablero puede consultarse en línea desde este enlace.