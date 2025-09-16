Éxito cultural: la Feria del Centro reunió a miles en Córdoba

La novena edición de la Feria del Centro cerró con gran éxito en Córdoba, donde más de 100 mil personas disfrutaron durante tres días de propuestas culturales, artísticas y gastronómicas en dos sedes simultáneas: el Centro Cultural Córdoba y el Parque del Faro del Bicentenario.

El evento reunió a más de 150 emprendimientos de diseño, editoriales y producción cultural provenientes de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. La muestra se consolidó como una plataforma federal de impulso y comercialización de proyectos creativos, sostenida por los gobiernos de las tres provincias con apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

De Córdoba participaron 50 emprendimientos seleccionados entre 447 postulaciones, priorizando propuestas con identidad local, innovación y enfoque sustentable. Además de los stands de diseño, la programación incluyó shows en vivo, DJ sets, espectáculos de circo, charlas y proyecciones audiovisuales. Entre las presentaciones destacadas estuvieron Planeador V (Córdoba), Caliope Family (Santa Fe) y Maniquí (Entre Ríos).

Por primera vez, el Parque del Faro se incorporó como sede del evento, lo que permitió ampliar la convocatoria y sumar experiencias comunitarias y territoriales. El Polo Audiovisual Córdoba también ofreció propuestas de realidad virtual con visores de última generación.

La Agencia Córdoba Cultura celebró la edición 2025 como un ejemplo del potencial creativo de la región y del fortalecimiento de políticas culturales que promuevan inclusión, identidad y trabajo. La próxima edición se realizará en Santa Fe en 2026, marcando la décima edición de este proyecto colectivo.