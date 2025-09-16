Jornada de promoción de hemodonación y colecta de sangre en el Cabildo

El Cabildo Histórico de Córdoba será escenario este martes de una jornada de promoción de la hemodonación, que incluirá colectas de sangre, plasma y plaquetas, organizada por el Departamento del Sistema Provincial de Sangre junto al grupo de padres impulsores de la ley oncopediátrica. La actividad se enmarca en el mes de concientización sobre el cáncer infantil y se extenderá de 9 a 13 horas.

Por primera vez se realizará en un espacio público una donación por aféresis, técnica que permite extraer selectivamente plasma o plaquetas, mientras que el resto de los componentes retorna al donante. Para participar, los interesados pueden inscribirse previamente en el turnero de la Cruz Roja (3513285647) o asistir directamente al Cabildo.

Además, de 10 a 11 se brindará una charla informativa sobre donación, trasplante de médula ósea y usos de los hemocomponentes, con inscripción previa en [email protected]. También estará presente Ecodaic con un espacio para inscribirse como donante de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH).

El cierre de la jornada estará a cargo de las familias impulsoras de la Ley Oncopediátrica, norma a la que Córdoba adhirió en 2023.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Cruz Roja Argentina Filial Córdoba, Fundación Banco de Sangre, Banco de Sangre UNC y Banco de Sangre Municipal, además de 300 voluntarios estudiantes de Hemoterapia de distintas instituciones.

Desde el Ministerio de Salud recordaron que la donación habitual es fundamental para garantizar hemocomponentes, un recurso vital para múltiples tratamientos médicos.