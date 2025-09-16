La Falda presente en el Encuentro de Ciudades y Universidades

La Falda. La Municipalidad de La Falda hizo extensiva la invitación a participar del V Encuentro de Ciudades y Universidades a realizarse los días 18 y 19 del corriente mes, en la ciudad de Córdoba.

"Cabe destacar que representantes de la Escuela Regional de Cultura y Turismo participarán con una exposición en la comisión que tiene como eje Gestión Cultural/Turismo y Desarrollo Sostenible, el día viernes 19 a las 11.30 h”, sostuvieron.