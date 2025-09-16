La nueva fecha límite para inscribir a los chicos en el ciclo lectivo 2026

El Ministerio de Educación de la Provincia decidió extender las preinscripciones para el ciclo lectivo 2026. La prórroga alcanza a los alumnos de los niveles inicial, primario y secundario en los establecimientos estatales de Córdoba y el plazo culminará el próximo lunes 22 de septiembre.

Para la modalidad Jóvenes y Adultos, el plazo se extiende hasta el 15 de diciembre y desde el 27 de octubre hasta el 15 de diciembre se habilitará un segundo llamado para la modalidad Especial y los establecimientos PIT.

El formulario debe completarse con los datos del estudiante y no del adulto responsable, que será quien recibirá por correo electrónico la constancia de preinscripción.

Cada familia podrá elegir entre dos y cuatro escuelas según el domicilio y, de no haber vacantes, se aplicarán criterios de prioridad: hermanos ya matriculados, pertenencia a la misma unidad académica o cercanía al barrio. En caso de empate, se realizará un sorteo aleatorio.