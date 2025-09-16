Provincia entregó fondos a Huerta Grande para la compra de un camión compactador

Huerta Grande. El intendente de Huerta Grande, Germán Corazza, oficializó el convenio con la Provincia por un nuevo camión compactador, una herramienta fundamental para mejorar la gestión de residuos y la calidad de vida de la localidad.

La firma del convenio por el "fondo de financiamiento ambiental" se realizó en el marco de un acto oficial, donde también se presentaron importantes aportes y recursos destinados a otros municipios y comunas:

Fondo federal para obras de infraestructura

Fondo de financiamiento ambiental

Aporte a cooperativas para re-potenciación eléctrica

Recursos para redes domiciliarias de gas

Del encuentro participaron el gobernador Martín Llaryora, el ministro de Gobierno Manuel Calvo, la ministra de Ambiente Victoria Flores, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos Fabián López, el ministro de Cooperativas y Mutuales Gustavo Brandán, junto a intendentes de distintas localidades y comunas de la provincia.

