Seminario en Valle Hermoso sobre Análisis de las Organizaciones Educativas
Valle Hermoso. El área de cultura de la municipalidad de Valle Hermoso anunció que se viene un nuevo seminario en el marco de la cohorte 2 de la Maestría en Gestión y Asesoramiento Pedagógico de las Organizaciones Educativas.
Será el viernes 3 y sábado 4 de octubre.
Temática: Análisis de las Organizaciones Educativas, a cargo del Dr. Pedro Dabin
La formación llega gracias al convenio entre la Municipalidad y la Universidad Nacional de Rosario.
Inscripciones a través del formulario web https://bit.ly/3wPpb1i
Consultas al 351-7056412 o al mail [email protected]