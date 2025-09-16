Seminario en Valle Hermoso sobre Análisis de las Organizaciones Educativas

Córdoba
martes, 16 de septiembre de 2025 · 01:42

Valle Hermoso. El área de cultura de la municipalidad de Valle Hermoso anunció que se viene un nuevo seminario en el marco de la cohorte 2 de la Maestría en Gestión y Asesoramiento Pedagógico de las Organizaciones Educativas.
Será el viernes 3 y sábado 4 de octubre.
Temática: Análisis de las Organizaciones Educativas, a cargo del Dr. Pedro Dabin
La formación llega gracias al convenio entre la Municipalidad y la Universidad Nacional de Rosario.
Inscripciones a través del formulario web https://bit.ly/3wPpb1i
Consultas al 351-7056412 o al mail [email protected]
 

