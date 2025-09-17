Córdoba: los paseos populares reúnen a más de 5.500 feriantes

El gobernador Martín Llaryora encabezó el Encuentro de Paseos Populares en el Quality Arena, donde se dieron cita más de 5.500 trabajadores de la economía popular.

Durante su discurso, destacó que estos espacios no solo generan empleo, producción local y nuevas oportunidades, sino que también representan inclusión y organización comunitaria. “Ustedes ya no son manteros, son emprendedores y merecen que los ayudemos”, afirmó.

Desde 2019, el ecosistema creció de 14 ferias informales a 129 paseos populares activos en la actualidad, con 5.550 feriantes registrados. El 85% de ellos son mujeres, lo que otorga al sector una fuerte impronta de género.

El mandatario recordó que el proceso de formalización comenzó en su gestión como intendente, con la creación del registro de feriantes, capacitaciones y acompañamiento. Agradeció además a los trabajadores por mantener en buen estado las plazas y el vínculo con los vecinos.

El intendente Daniel Passerini, presente en el acto, aseguró que continuará trabajando junto al gobernador para mejorar las condiciones de los paseos. Por su parte, la ministra Laura Jure subrayó que las políticas públicas en curso apuntan a sostener una Córdoba “solidaria y de trabajo”, incluso en tiempos de dificultad.