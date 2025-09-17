Córdoba votó una norma para apoyar a las economías regionales

La Legislatura de Córdoba convirtió en ley el Programa de Igualdad Territorial, iniciativa del Ejecutivo provincial destinada a reducir las desigualdades entre el centro y las zonas periféricas. La votación se realizó este martes por la noche en Cruz del Eje, durante la reanudación de la 4ª sesión especial del 147° período legislativo.

El pleno fue presidido por la vicegobernadora Myrian Prunotto, quien destacó la decisión del Gobierno de “llevar obras e infraestructura al interior del interior” y de acompañar al sector privado con políticas de incentivo. “Se trata de estar presentes donde hay una necesidad y generar las condiciones para que haya trabajo e inversión”, subrayó.

La nueva norma, denominada “Promoción para el Desarrollo e Igualdad Territorial de la provincia de Córdoba”, prevé beneficios fiscales para los sectores industrial, turístico, primario y de salud en los departamentos del Noroeste (como Río Seco, Cruz del Eje, Minas, San Javier, San Alberto, entre otros) y del Sur (Roque Sáenz Peña y General Roca). También incluye pedanías de Río Primero.

Los beneficios abarcan exenciones y deducciones de Ingresos Brutos, Sellos y reducciones tributarias para quienes se radiquen o inviertan en estas regiones. En el caso del turismo, la exención equivale a la inversión realizada con permanencia mínima de seis años. En salud, se busca fortalecer la red de atención donde más se necesita.

El legislador Edgardo Russo, miembro informante, resaltó que el objetivo es “reducir las asimetrías históricas entre el centro y las regiones periféricas, generando oportunidades de trabajo y desarrollo”.

La sesión especial contó con la presencia del intendente local, Renato Raschetti, autoridades provinciales y municipales, representantes productivos y vecinos. En la apertura, estudiantes del Conservatorio “Luis Gianneo” interpretaron el Himno Nacional, y luego se descubrió una placa conmemorativa.

Además, la Unicameral aprobó proyectos en apoyo al sistema universitario público, manifestando preocupación por su situación económica y rechazando el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario.