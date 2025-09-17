Este viernes vuelve la Noche de los CPC con trámites y espectáculos

La Municipalidad de Córdoba anunció una nueva edición de la Noche de los CPC, que se llevará a cabo este viernes 19 de septiembre en los 17 Centros de Participación Comunal de la ciudad.

Durante la jornada, los vecinos podrán realizar trámites de Registro Civil, carnet de conducir, recursos tributarios, inspección, cultura y deportes, además de retirar la tarjeta SUBE con saldo inicial negativo de $1500. La atención será de 17 a 21 horas, mientras que cuatro CPC —Mercado de la Ciudad, San Vicente, Monseñor Pablo Cabrera y Centro América— tendrán horario extendido de 08 a 21 horas y abrirán también el sábado de 08 a 14.

La propuesta combina gestión y cultura. Habrá música en vivo, teatro, ferias de emprendedores, ecocanje, shows infantiles, kermeses y actividades deportivas. Entre las ofertas se destacan obras teatrales en los CPC Mercado y Jardín; una jornada de castración y vacunación antirrábica en Villa El Libertador; encuentros de coros y festejos de primavera en Monseñor Pablo Cabrera; cuarteto y folclore en Capdevila; y celebraciones especiales en Ruta 20 y Mercantil.

Con esta iniciativa, la Municipalidad refuerza su política de descentralización y acerca trámites y propuestas culturales a los barrios.