La Cumbre celebrará el Día de la Primavera con música y baile

La Cumbre. Con motivo del Día de la Primavera, La Cumbre se prepara para vivir una jornada llena de alegría, música y baile en la plaza 25 de Mayo. El evento se realizará el domingo 21 de septiembre a partir de las 15 horas, con entrada libre y gratuita.

La propuesta contará con la energía de Rumba con Lu, quien animará al público con ritmos contagiosos, y tendrá como broche de oro el gran cierre bailable de la mano de El Fabri, reconocido por su estilo festivo y su impronta en el escenario.

Desde la Municipalidad de La Cumbre señalaron que el encuentro busca no solo celebrar la llegada de la primavera, sino también fomentar el disfrute comunitario en un espacio emblemático de la ciudad. La cita promete música, baile y un ambiente festivo ideal para todas las edades.

Con flores, colores y mucho ritmo, La Cumbre se viste de fiesta para dar la bienvenida a una de las estaciones más esperadas del año.