La Falda vivió un fin de semana a pura danza

La Falda. Los días viernes, sábado y domingo se llevó a cabo en La Falda el "Encuentro EntreDanzados", un evento que reúne a bailarines de todo el país y de países vecinos.

Con delegaciones de distintas provincias de Argentina y de países como Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Brasil y Uruguay, se vivió días donde el folclore, la música y el talento fueron los protagonistas.

Además, las noches de gala contaron con las actuaciones de Trum Malambo, Duo Coplanacu y Los Duarte.

Cabe destacar que debido a su gran importancia para la comunidad, este evento se declaró de Interés Municipal y Provincial.

"Felicitaciones a “EntreDanzados Internacional" por otra edición más de este hermoso encuentro cultural”, destacaron desde el municipio.

