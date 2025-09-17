La Falda vivió un fin de semana a pura danza

miércoles, 17 de septiembre de 2025 · 03:03

La Falda. Los días viernes, sábado y domingo se llevó a cabo en La Falda el "Encuentro EntreDanzados", un evento que reúne a bailarines de todo el país y de países vecinos.
Con delegaciones de distintas provincias de Argentina y de países como Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Brasil y Uruguay, se vivió días donde el folclore, la música y el talento fueron los protagonistas.
Además, las noches de gala contaron con las actuaciones de Trum Malambo, Duo Coplanacu y Los Duarte.
Cabe destacar que debido a su gran importancia para la comunidad, este evento se declaró de Interés Municipal y Provincial.
"Felicitaciones a “EntreDanzados Internacional" por otra edición más de este hermoso encuentro cultural”, destacaron desde el municipio. 
 

