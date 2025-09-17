La Provincia construirá el nexo cloacal del nuevo Hospital Noroeste

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, licitó la ejecución del nexo cloacal del nuevo Hospital Provincial Noroeste, ubicado en barrio Policial Anexo de la ciudad de Córdoba.

El proyecto cuenta con un presupuesto oficial de $559.148.087,11 y resulta fundamental para asegurar la correcta evacuación de los efluentes generados en el nuevo establecimiento sanitario.

El hospital, actualmente en construcción, comprende 6 mil metros cuadrados cubiertos y 760 semicubiertos.

Está diseñado para atender las necesidades de salud de aproximadamente 190 mil habitantes del sector noroeste de la capital y de localidades cercanas del Gran Córdoba.

Para garantizar el adecuado funcionamiento del hospital, se proyecta la conexión del edificio al sistema de colectores cloacales existentes en la ciudad.

A una distancia cercana a un kilómetro, se encuentra un colector, ubicado en la intersección de las calles Onofre Marimon y Mario Sesarego, donde se realizará la vinculación.

El proyecto prevé la construcción de 1.391 metros lineales de cañería de PVC de 400 mm de diámetro, además de 19 nuevas bocas de registro que se instalarán a lo largo de la traza.

Al respecto, José Chicala, subsecretario de Infraestructura de Saneamiento, explicó: “El nexo permitirá conducir los líquidos provenientes del hospital hacia el colector cloacal existente de la ciudad, no solo para absorber el caudal generado por el centro de salud, sino también para admitir futuras conexiones domiciliarias del sector, que se podrán realizar a través de las bocas de registro previstas”.

El acto licitatorio se llevó a cabo en el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y estuvieron presentes Edgar Castelló, secretario de Infraestructura Hídrica y Gasífera; Diego Peralta, secretario de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Córdoba; Luciano Rover, subsecretario de Infraestructura de la Municipalidad de Córdoba, entre demás invitados y oferentes.

Cabe destacar que para la ejecución de la obra se presentaron cuatro empresas oferentes.