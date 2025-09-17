Valle Hermoso: curso para la obtención del Carnet de Manipulación de Alimentos

Valle Hermoso. Se llevó a cabo en Valle Hermoso un nuevo curso para el examen de obtención del Carnet de Manipulación de Alimentos.

Los conocimientos dictados son una herramienta fundamental para garantizar la seguridad alimentaria y promover buenas prácticas en la comunidad.

"Felicitamos a quienes participaron y siguen apostando a la capacitación y el crecimiento profesional”, dijeron desde el área de Bromatología de la municipalidad.

