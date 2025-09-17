Villa Giardino se prepara para sus Fiestas Patronales

Villa Giardino. La comunidad católica de Villa Giardino se prepara para celebrar sus Fiestas Patronales en Honor a la Virgen de la Merced.

Desde el municipio local adelantaron que las celebraciones se concretarán durante los días 23 y 24 de septiembre mientras que los oficios religiosos se concretarán el 24, con misa, procesión y desfile gaucho.



Programa

Martes 23/09: Desde las 20:00 hs en la Carpa Gigante se presentarán el Ballet Añoranzas Gauchas, el Ballet Misky Mayu, el Ballet Jazmines del Amanecer; los artistas Lucas Ferrari, Grupo Llankay, El Pájaro Fresco y el show central de Sergio Galleguillo, cerrando con el baile de Banda OK.

Miércoles 24/09: A partir de las 10:00 hs, se llevará a cabo el acto protocolar, misa, procesión y desfile de agrupaciones gauchas. Desde las 13:30 hs, la Carpa Gigante recibirá nuevamente a vecinos y turistas con servicio de buffet de comidas típicas, y un escenario lleno de música y danzas con la participación de Ballet Añoranzas Gauchas, Ballet Corazón Patrio, Ballet Misky Mayu, Tierra Adentro, Herencias del Alma, Cacho Robin, Impacto 22, Ricardito Pucheta y Llawar Llajta.