Agosto cerró con un plan de mejoras en calles de Cosquín

La Municipalidad de Cosquín informó que durante agosto se ejecutaron trabajos de nivelación y mantenimiento de calles en diferentes puntos de la ciudad. Las tareas, realizadas con maquinaria vial, buscaron garantizar una mejor circulación tanto para vehículos como para peatones.

Los operativos se llevaron a cabo en distintos barrios y accesos, priorizando sectores con mayor tránsito o con calzadas deterioradas por las lluvias. Desde el municipio señalaron que el plan de mejoras viales continuará en los próximos meses con nuevas intervenciones.