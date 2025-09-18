Agosto cerró con un plan de mejoras en calles de Cosquín

Mejoras viales
Agosto cerró con un plan de mejoras en calles de CosquínEl municipio realizó tareas de mantenimiento en calles y accesos de varios sectores de la ciudad con el objetivo de mejorar la circulación.
La Municipalidad de Cosquín informó que durante agosto se ejecutaron trabajos de nivelación y mantenimiento de calles en diferentes puntos de la ciudad. Las tareas, realizadas con maquinaria vial, buscaron garantizar una mejor circulación tanto para vehículos como para peatones.
Los operativos se llevaron a cabo en distintos barrios y accesos, priorizando sectores con mayor tránsito o con calzadas deterioradas por las lluvias. Desde el municipio señalaron que el plan de mejoras viales continuará en los próximos meses con nuevas intervenciones.