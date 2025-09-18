Bioagroindustria recorre el sur de Córdoba para fortalecer la producción y la infraestructura rural

El ministro de Bioagroindustria de Córdoba, Sergio Busso, junto al director de Infraestructura Agropecuaria, Franco Mugnaini, recorrió distintas localidades del departamento Presidente Roque Sáenz Peña con el objetivo de dialogar con productores y promover el desarrollo regional.

Durante la visita, Busso mantuvo reuniones estratégicas en varias localidades:

Laboulaye: se reunió con empresarios y directivos de Bioeléctrica para analizar nuevas inversiones vinculadas a la bioenergía.

Tres Colonias: dialogó con productores sobre proyectos de infraestructura destinados a mejorar las vías de comunicación.

La Cautiva: el encuentro se centró en la necesidad de soluciones integrales para los caminos rurales, fundamentales para optimizar la salida de la producción.

General Levalle: participó en la presentación del plan de ordenamiento rural y la sistematización de la cuenca norte de General Levalle y sur de Adelia María, y recorrió un pedraplén en construcción.

El ministro destacó la importancia del diálogo directo con los productores:

"Escuchamos las necesidades y propuestas de los productores para mejorar y potenciar la producción. Infraestructura, manejo de recursos hídricos y conectividad son objetivos centrales del Gobierno de Córdoba, y trabajamos articuladamente para dar soluciones".

Además, subrayó la relevancia de una mirada integral para abordar los problemas: "En cada reunión compartimos visiones y articulamos lo público y lo privado para impulsar el desarrollo de nuestra Córdoba".

Impulso al sur-sur cordobés

El departamento Presidente Roque Sáenz Peña forma parte de la región Sur-Sur de Córdoba, que incluye más de 20 municipios y comunas. Desde comienzos de año, el gobernador Martín Llaryora implementó el Plan de Igualdad Territorial en esta zona y en el arco noroeste de la provincia, con el objetivo de potenciar la producción local y fomentar el desarrollo integral del territorio.

El plan se construye a partir de instancias de diálogo con representantes públicos y privados, permitiendo identificar de primera mano las necesidades de cada localidad y orientar políticas de infraestructura, conectividad y desarrollo productivo.