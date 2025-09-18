Córdoba impulsa la simplificación de trámites societarios para atraer inversiones

Antes de emprender su viaje a Europa, el gobernador Martín Llaryora y el ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta, encabezaron en la Casa de Córdoba en Buenos Aires una reunión con referentes de los principales estudios jurídicos y contables, así como colegios y consejos profesionales de Córdoba y Buenos Aires.

El encuentro sirvió para presentar los últimos avances de la Inspección de Personas Jurídicas (IPJ), organismo clave en la constitución de empresas, responsable de autorizar, registrar y fiscalizar a las personas jurídicas en la provincia.

La Provincia busca facilitar la radicación de sociedades y captar inversiones, en línea con su política de reducir la burocracia y ofrecer un marco más ágil y competitivo para el sector privado. “Queremos convertirnos en el lugar que le ahorre tiempo a toda la Argentina al momento de constituir una sociedad y satisfacer al cliente que quiere generar trabajo”, subrayó Llaryora.

Avances de la IPJ

Entre las mejoras anunciadas por el director general de la IPJ, Pablo Mina, y la subdirectora, Laura Román, se destacan:

Implementación de la Firma Digital a través de Ciudadano Digital (CiDi Nivel 2).

Eliminación de la legalización de firmas de autoridades de organismos de otras jurisdicciones.

Certificación de firma ológrafa por funcionarios de la IPJ.

Posibilidad de presentar documentos con firmas mixtas (ológrafas y digitales).

Además, se impulsa un esquema de softlanding para empresas que incluye optimización de requisitos, resoluciones con lenguaje más claro y capacitaciones.

Estas medidas responden a las demandas planteadas por colegios profesionales, estudios jurídicos y las principales consultoras internacionales (Deloitte, PwC, EY y KPMG), en un espacio de articulación público-privada realizado en julio en Córdoba.

Apoyo del sector privado

Durante la jornada, referentes del ámbito jurídico coincidieron en destacar a Córdoba como una provincia a la vanguardia en la modernización de trámites. El abogado Miguel Silveyra, del estudio Beccar Varela, resaltó que las medidas no sólo simplifican la constitución de sociedades, sino que fortalecen la seguridad jurídica.

En la misma línea, Federico Fernández Sasso, de Fernández Sasso Abogados, señaló que la IPJ ofrece alternativas interesantes para la inscripción de sociedades nacionales y extranjeras. Por su parte, Leopoldo García Mansilla, de TCA Tanoira Cassagne, valoró que las iniciativas van “en la dirección correcta: la de la tecnología y la simplificación para que las empresas puedan invertir más rápido y con mayor facilidad”.

Córdoba como destino de inversiones

El ministro Guillermo Acosta enfatizó que el Gobierno provincial busca “ponerse en el lugar de quienes quieren producir, facilitando herramientas digitales y marcos legales para constituirse de manera ágil, con más confianza, seguridad y velocidad”.

De esta manera, la Inspección de Personas Jurídicas se consolida como un organismo estratégico para acompañar el desarrollo empresarial, reduciendo costos y tiempos, y garantizando transparencia, con el objetivo de posicionar a Córdoba como un polo atractivo para las inversiones.