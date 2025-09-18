Córdoba lanza la Misión Cisco 2025, un programa gratuito de formación digital con certificación internacional
El Gobierno de Córdoba presentó oficialmente la Misión Cisco 2025, una iniciativa de formación digital orientada a jóvenes y adultos desde los 13 años, con el objetivo de consolidar a la provincia como un referente regional en innovación y transformación tecnológica.
Los cursos, que se dictan de manera online y asincrónica a través de la Cisco Networking Academy, abarcan temáticas como ciberseguridad, inteligencia artificial, Internet de las Cosas (IoT), hardware y uso de dispositivos. Al finalizar, los participantes reciben insignias digitales de validez internacional, reconocidas por empresas y organismos de todo el mundo, que potencian su empleabilidad y habilidades profesionales.
El lanzamiento tuvo lugar en el Museo Tamburini, con la presencia de autoridades provinciales, intendentes y representantes de los Espacios ABC Lab, junto a Cisco NetAcad Latinoamérica. Durante el evento, Candelaria Simon, del Gobierno de Córdoba, destacó:
"Queremos que cada cordobés tenga la oportunidad de acceder a las habilidades digitales más demandadas en el mundo, con formación gratuita y reconocimiento internacional. La Misión Cisco es una apuesta concreta por el futuro de nuestra gente y nuestras comunidades".
Cursos disponibles
Los interesados pueden inscribirse en los siguientes cursos:
- Conciencia Digital
- Introducción a la Ciberseguridad
- Introducción a la Inteligencia Artificial Moderna
- Introducción al IoT y Transformación Digital
- Conceptos Básicos de Hardware de Computadora
- Uso de Computadoras y Dispositivos Móviles
El cursado se encuentra abierto y puede completarse hasta el 23 de noviembre de 2025. Las inscripciones están disponibles en https://cordobadigital.cba.gov.ar/cursos-de-cisco.
Competencia regional y reconocimiento global
La Misión Cisco forma parte de un programa educativo global que busca capacitar en redes, conectividad y transformación digital, involucrando a instituciones educativas de toda Latinoamérica. Cada academia participante acumula puntos según la cantidad de estudiantes inscritos y el nivel de finalización de los cursos, fomentando la continuidad en los trayectos formativos y promoviendo la alfabetización digital.
Con esta iniciativa, Córdoba reafirma su compromiso con la inclusión digital, la empleabilidad y la innovación tecnológica, posicionándose a la vanguardia de la transformación digital en la región.