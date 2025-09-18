Córdoba otorgará un nuevo aumento para los trabajadores de la salud

La Provincia de Córdoba entregará un aumento salarial para los equipos de Salud. El anuncio fue realizado por el gobernador Martín Llaryora, quien confirmó que se actualizará y unificará el régimen laboral de todo el personal sanitario.

Según dijo, la medida es «cumplir con un compromiso asumido en junio y formalizado con el Decreto N° 177/2025» y tendrá un impacto sobre 2.833 agentes, quienes tendrán una mejora promedio de $300 mil en sus haberes.

«En Córdoba reafirmamos nuestro compromiso con la salud pública. Por eso he tomado la decisión de efectivizar el aumento salarial y la carrera administrativa para los equipos de Salud de la Provincia»; destacó el mandatario.

La actualización y unificación del régimen laboral permitirá organizar a los trabajadores en nuevos grupos ocupacionales según su formación académica. El impacto mensual en la masa salarial será de $1.500 millones, alcanzando a 1.999 agentes de planta permanente, 728 contratados y 106 interinos. Según se conoció, el aumento se verá reflejado en los haberes de septiembre, que se acreditarán en los primeros días de octubre, reconociendo la formación y el esfuerzo de los profesionales y técnicos de la salud.