Córdoba ya entregó más de 24.000 escrituras sociales y gratuitas a familias de toda la provincia

A través del programa “Tu Casa, Tu Escritura”, el Gobierno de Córdoba ya otorgó más de 24.000 escrituras sociales y gratuitas en todo el territorio provincial, brindando seguridad jurídica y tranquilidad a las familias beneficiarias.

Esta semana, 171 nuevas familias de distintos barrios de la Capital provincial recibieron sus títulos de propiedad, incluyendo viviendas construidas por la Dirección de Vivienda (Ex IPV) en Patricios, Yofre y Centro América.

Los vecinos beneficiados pertenecen a los barrios Villa Azalais, Ampliación Residencial América, Ciudad de los Cuartetos, Cooperativa Parque de las Rosas, Juan Pablo II, Juan Pablo Anexo II y Villa Retiro.

La ministra de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Laura Jure, destacó:

"Este documento confirma que su vivienda ahora es de ustedes, tienen tranquilidad y seguridad jurídica. En Córdoba queremos acompañar a la gente; somos un Estado que facilita estas políticas y que da una mano cuando alguien lo necesita".

En la entrega participaron también el secretario de Escrituración y Articulación Territorial, Alfredo Magallanes, y el director de Vivienda, Luciano Garavaglia, entre otras autoridades provinciales.

Sobre el programa “Tu Casa, Tu Escritura”

El programa tiene como objetivo la regularización y escrituración de viviendas sociales provenientes del Estado Nacional, Provincial, Municipal o adquiridas de manera particular, beneficiando a quienes no poseen otro inmueble y cuyos ingresos no permiten afrontar los costos de una escritura traslativa de dominio.

El acompañamiento incluye mensura, aprobación de planos y la intervención de la Oficina Móvil, que recorre los barrios para confeccionar informes y recolectar documentación. Todos los títulos de propiedad emitidos cuentan con régimen de vivienda –bien de familia–, protegiendo la propiedad ante posibles embargos.