El Caraffa inaugura la muestra “Argentina–Armenia: Colores que nos hermanan”

Este viernes 19 de septiembre, el Museo Emilio Caraffa inaugura la muestra “Argentina–Armenia: Colores que nos hermanan”, que reúne pinturas de niñas y niños de diferentes escuelas de arte del país asiático y viajan hasta nuestra ciudad en el marco de la celebración de los 100 años de la Colectividad Armenia de Córdoba.

Hace más de cien años, el pueblo armenio llegó a nuestro país escapando del genocidio perpetrado por el Imperio Otomano que masacró 1,5 millones de personas, tratando de exterminar a todo un pueblo en su fe y su cultura.

Escapando de la masacre y en la diáspora, algunos armenios eligieron Córdoba por su bonanza climática, su topografía, que recordaba la tierra que habían dejado forzosamente y se agruparon en Barrio Ingles, luego Barrio Pueyrredón. Con el paso de los años construyeron instituciones que sirvieron para conservar su identidad: la Escuela de Idiomas, la Iglesia Armenia, la Colectividad Armenia, entre otras.

Hoy estas pinturas realizadas por niños y jóvenes armenios no solo celebran la vitalidad de la infancia, sino que también revelan la persistencia de una identidad que resiste y florece. Nos recuerda que la memoria también puede ser luminosa, que el presente se hace color y que el futuro sólo puede pensarse como un territorio compartido.

La muestra es organizada junto a la Colectividad Armenia de Córdoba, cuenta con el auspicio del Consulado Honorario y la Embajada de Armenia en Argentina, y se presenta en el mes del estudiante como un gesto de hermandad, memoria y futuro.

La entrada es libre y gratuita

La muestra puede visitarse de martes a domingo de 10 a 19 hs. Estará abierta hasta el 19 de octubre, con excepción del 6 al 9 de octubre en que el museo permanece cerrado por montaje. Av. Poeta Lugones 411.