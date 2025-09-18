El Museo de Ciencias Naturales presenta “Sendero Naumi”, un videojuego para explorar sus salas

Visitar el Museo de Ciencias Naturales Dr. Arturo Umberto Illía ya es una experiencia fascinante por su arquitectura imponente y las piezas que cautivan tanto a niños como a adultos. Ahora, la propuesta se enriquece con una iniciativa innovadora que combina ciencia, tecnología y juego: “Sendero Naumi: La Primera Excursión”, un videojuego para dispositivos móviles que invita a recorrer las exposiciones de manera interactiva y lúdica.

El desarrollo estuvo a cargo del estudio cordobés independiente Sapucai Games, integrado por Sebastián Parodi (director, game designer y sound designer), Sofía Tetzlaff (programación) y Joaquín Aristimuño (ilustración y animación). El proyecto nació como una tesis de la Tecnicatura en Diseño y Desarrollo de Videojuegos de la Universidad Siglo 21, pero pronto se transformó en un desafío mayor, en diálogo constante con profesionales del museo.

Jugar y aprender en el recorrido

El videojuego combina minijuegos educativos con desafíos colaborativos en los que los visitantes deben cuidar a una criatura virtual mientras superan pruebas relacionadas con astronomía, paleontología, biología y geología.

Parodi explicó que “el juego no suplanta la experiencia del museo, sino que la complementa, facilitando conceptos mediante animaciones e interactividad”. A lo largo del recorrido, las familias encontrarán en las salas puntos señalizados que indican dónde comienza cada uno de los juegos de Sendero Naumi.

Cada vitrina está representada como una isla flotante dentro del videojuego, lo que permite explorar áreas como megafauna, geología u origen del universo a través de distintos desafíos.

Una propuesta pionera en museos

Para el subdirector del Museo, el geólogo Adán Tauber, la incorporación del videojuego abre un nuevo horizonte: “Contar con Sendero Naumi significa acercar la ciencia y el conocimiento a la comunidad, integrando la tecnología con la experiencia museística. Es una manera novedosa de recorrer el espacio, descubrir, explorar y jugar mientras se despierta la curiosidad por la naturaleza”.

Con esta iniciativa, el Museo de Ciencias Naturales de la Agencia Córdoba Cultura se reafirma como un espacio inclusivo e innovador, que busca conectar con las infancias, adolescentes y adultos mediante la participación activa y el aprendizaje vivencial.

Para visitar y jugar