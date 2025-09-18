Estudiantes de Ciénaga del Coro crean Pulloy a partir de desechos mineros

La cooperativa escolar del I.P.E.T N° 232 “Prof. Enrique A. Flores” de Ciénaga del Coro, única escuela técnica del departamento Minas, lleva adelante un innovador proyecto que combina saberes técnicos, compromiso ambiental y prácticas de economía circular.

A partir de residuos provenientes de canteras de la región, los estudiantes transforman material de descarte en adoquines, baldosas y su producto estrella: Max skurr, un polvo de limpieza biodegradable y reutilizable, desarrollado a partir de un modelo similar al Pulloy, que ha demostrado gran eficacia en la limpieza de acero inoxidable, aluminio y otros materiales.

La propuesta surgió este año como parte de las actividades de la materia Formación en Ambiente de Trabajo (FAD), bajo la coordinación de los docentes Roberto Adrián Ormeño, Técnico Superior en Minería, y Carlos Feche.

Los verdaderos protagonistas son los alumnos de cuarto, quinto, sexto y séptimo año de la especialidad Técnico Minero, quienes asumen diferentes roles en el proceso productivo: desde la recopilación de datos y pruebas de laboratorio, hasta el corte de adoquines con guillotina hidráulica, la elaboración de baldosas y la fabricación de Max Skurr mediante un sistema de tamices de distintas mallas.

«La cooperativa nos da la oportunidad de trabajar mientras estudiamos y nos ayuda a desarrollar habilidades que serán fundamentales para nuestro futuro laboral.«, aseguró Lautaro Díaz, alumno de séptimo año del I.P.E.T N° 232 «Prof. Enrique Alberto Flores».

«Me gusta aprender sobre minería y reutilización porque toda esta experiencia me va a servir para el futuro«, manifestó Kevin Santiago Bustamante Tello, alumno de quinto año del I.P.E.T N° 232 «Prof. Enrique Alberto Flores».

El material base proviene de canteras ubicadas en Ciénaga del Coro, Rumiguasi y La Playa, todas en el departamento Minas, que colaboran con la entrega de residuos de sílice. También intervienen empresas de la zona, que aportan insumos y materiales para la producción.

El proceso aprovecha incluso los restos más finos del trabajo con adoquines y baldosas, separándolos y combinándolos con otros componentes para lograr un producto de limpieza eficiente, versátil y amigable con el ambiente.

Además de su valor técnico y ambiental, la experiencia tiene un fuerte impacto formativo. “Es muy valiosa para los chicos, porque somos una escuela rural ubicada a más de 200 kilómetros de Córdoba capital. Esta participación nos conecta con otras instituciones y con el mundo productivo”, destacó Ormeño. El docente recordó que el I.P.E.T N° 232 es la única escuela con orientación minera en la zona y cuenta con anexos en Tosno, Guasapampa y La Playa.

Si bien la cooperativa aún no comercializa sus productos por no contar con personería jurídica, el objetivo es obtenerla para que las prácticas puedan transformarse en una alternativa real de producción y comercialización. “Max Skurr es el caballito de batalla del proyecto. Tiene un gran potencial y, a la vez, enseña a los alumnos que los residuos pueden convertirse en oportunidades”, concluyó Ormeño.

Los estudiantes participaron del Congreso Internacional de Cooperativas y Mutuales que se desarrolló en el Centro de Convenciones Córdoba, evento que cuenta con el respaldo del Ministerio de Cooperativas y Mutualismo de la Provincia, resaltando el rol activo de Córdoba en la promoción del cooperativismo y la economía social.