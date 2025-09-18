Justicia y la UNC firman convenios para fortalecer prácticas profesionales y políticas laborales

En el marco de las políticas de articulación entre el Estado provincial y el ámbito académico, el Ministerio de Justicia y Trabajo de Córdoba y la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) firmaron dos convenios que buscan fortalecer la formación profesional y aportar evidencia científica para el diseño de políticas laborales inclusivas.

Los acuerdos fueron rubricados por el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, y el decano de la Facultad de Psicología, Germán Pereno.

Prácticas profesionales en contextos reales

El primer convenio establece que estudiantes avanzados y egresados recientes de Psicología podrán incorporarse a establecimientos penitenciarios y distintas áreas del Ministerio para realizar prácticas académicas y de formación profesional.

Esta iniciativa permitirá a los futuros psicólogos adquirir experiencia en contextos reales, desarrollar competencias teórico-prácticas y fortalecer el compromiso comunitario. Además, los estudiantes tendrán acceso a un conocimiento especializado vinculado a la complejidad de los contextos de encierro y al tratamiento de personas privadas de la libertad.

Aportes científicos al mundo laboral

El segundo convenio otorga al Observatorio de Violencias y Seguridad Humana, dependiente de la Facultad de Psicología, la tarea de brindar asistencia técnica al Ministerio. El objetivo será generar análisis psicológicos y sociales que aporten evidencia científica sobre las condiciones de trabajo, la reinserción laboral de penados y las expectativas de seguridad en el ámbito laboral de la provincia.

El Observatorio también producirá estadísticas y recomendaciones para orientar a los responsables en la planificación y ajuste de políticas públicas laborales, con perspectiva inclusiva, de género y seguridad.

Entre sus tareas específicas se destaca la elaboración de un análisis exhaustivo de las brechas en el mundo del trabajo, identificando desigualdades en oportunidades y accesibilidad entre distintos grupos demográficos. Asimismo, se definirán áreas prioritarias para implementar programas de capacitación y educación destinados a mejorar la inserción laboral de sectores menos representados o en situación de vulnerabilidad, como mujeres y personas que egresan del sistema penitenciario.

El trabajo de asistencia técnica será desarrollado por un equipo interdisciplinario de docentes, investigadores, graduados y estudiantes avanzados integrantes del Observatorio.