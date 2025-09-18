La Falda se prepara para la cuarta edición de la Feria del Libro

La Falda. El sábado 27 de septiembre en la plaza Raúl Alfonsín se llevará a cabo la 4ta edición de la Feria del Libro.

"No te la podes perder! Habrá exposición, presentación y venta de libros, ronda de lectores, fanzines, revistas, libros electrónicos, y mucho más”, dijeron desde el municipio.

Desde la Municipalidad de La Falda, a través de la Dirección de Cultura, se da visibilidad al circuito de escritores, librerías, editoriales, bibliotecas populares, talleres culturales municipales; grupos, clubes y talleres de lectura de esa comunidad y la región.

"Habrá micrófono abierto durante toda la jornada”, destacaron.

