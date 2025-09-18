La Municipalidad de Bialet Massé instó a concluir trámites en el Registro Civil
Bialet Massé. El municipio de Bialet Massé informó a los vecinos sobre los trámites que ofrece el Registro Civil, como así también los instó a iniciar las gestiones en caso de deterioro o extravío de algún tipo de documentación.
Los trámites
- Nuevo ejemplar por robo, deterioro, extravío o caducidad
- DNI recién nacido
- Actualizaciones obligatorias (5 a 8 años y 14 años)
- Cambio de domicilio
- Pasaporte
La atención es de lunes a viernes de 07:00 a 13:00hs. en el edificio Municipal de Av. Roque Sáenz Peña 211.
"Es por orden de llegada para todo tipo de trámite. Además, te ayudamos con gestiones en la Plataforma CIDI”, destacaron.