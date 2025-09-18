Llaryora anunció un importante incremento salarial para los equipos de salud

“En Córdoba reafirmamos nuestro compromiso con la salud pública. Por eso he tomado la decisión de efectivizar el aumento salarial y la carrera administrativa para los equipos de Salud de la provincia. Estamos cumpliendo con el compromiso asumido al firmar el Decreto N° 177/2025, que reglamenta la Ley N° 10.889”.

Con estas palabras, el gobernador Martín Llaryora anunció desde su cuenta X la decisión de aumentar los salarios de 2833 agentes de Salud, quienes tendrán una mejora histórica promedio de $300 mil para profesionales y técnicos.

De esta manera, se actualiza y unifica el régimen laboral de todo el personal de Salud, organizando los grupos y subgrupos ocupacionales de acuerdo con la formación académica de cada profesional.

El impacto mensual en la masa salarial asciende a 1.500 millones de pesos y alcanza a 1.999 agentes de planta permanente, 728 contratados y 106 interinos.

A partir de los haberes de septiembre – que se acreditarán en los primeros días de octubre – los profesionales de la salud verán reflejado su nuevo Grupo Ocupacional. Esto significa un aumento que reconoce la formación de los equipos de Salud y pone en valor la tarea que, con tanto esfuerzo, se lleva adelante en la salud pública provincial.

El personal que se desempeña bajo la Ley Nro. 7625 pasará a revistar en los cargos previstos en la nueva norma, adecuando así la situación de los profesionales y técnicos a los estándares académicos actuales de cada disciplina de la salud.

Entre los cambios principales:

• Profesionales con títulos de licenciatura en enfermería, bioimágenes, fisioterapia, trabajo social, nutrición, psicopedagogía, psicomotricidad, entre otras disciplinas, pasan del Grupo Ocupacional II al Grupo Ocupacional I.

• Técnicos en laboratorio e instrumentación quirúrgica pasan del Grupo Ocupacional III al Grupo Ocupacional II.

El reencasillamiento constituye la respuesta a un antiguo reclamo del Sindicato de Empleados Públicos y de los colegios profesionales, además de cumplir con el compromiso que asumimos en junio pasado.

Por otra parte, de manera complementaria, hemos dispuesto la plena vigencia de la carrera administrativa del equipo de salud.

Este esquema prevé ascensos cada dos o tres años – según la categoría -, sujetos al cumplimiento de las instancias de capacitación en servicio y a la aprobación de la evaluación anual de desempeño.

Estas medidas forman parte de los acuerdos alcanzados en la negociación salarial del pasado mes de mayo con el Sindicato de Empleados Públicos.

En Córdoba reconocemos y valoramos la enorme tarea que, día a día, llevan adelante los equipos de salud en hospitales y centros de atención médica, garantizando una salud pública de calidad y al servicio de toda la comunidad.