Se llevó a cabo un nuevo Operativo ANSES en Huerta Grande

Huerta Grande. En las instalaciones del SUM de la Municipalidad de Huerta Grande, se llevó a cabo ayer un nuevo Operativo ANSES, con el objetivo de acercar a los vecinos de Huerta Grande la posibilidad de realizar trámites y consultas sin necesidad de trasladarse a otras localidades.

Los asistentes pudieron recibir asesoramiento y resolver gestiones vinculadas a prestaciones y servicios del organismo.

El operativo se extendió durante toda la mañana.