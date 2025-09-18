Se llevó a cabo un nuevo Operativo ANSES en Huerta Grande

jueves, 18 de septiembre de 2025 · 00:16

Huerta Grande. En las instalaciones del SUM de la Municipalidad de Huerta Grande, se llevó a cabo ayer un nuevo Operativo ANSES, con el objetivo de acercar a los vecinos de Huerta Grande la posibilidad de realizar trámites y consultas sin necesidad de trasladarse a otras localidades.
Los asistentes pudieron recibir asesoramiento y resolver gestiones vinculadas a prestaciones y servicios del organismo.
El operativo se extendió durante toda la mañana. 

