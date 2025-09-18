Valle Hermoso: realizaron el primer encuentro de "Valle Entre Letras"

Valle Hermoso. Un grupo de niños de Valle Hermoso pudieron disfrutar del Primer Encuentro del Proyecto Emblema "Valle Entre Letras".

Las actividades se propusieron en las instituciones educativas en el marco del Programa Ciudades de la Educación, impulsado por el Ministerio de Educación, la Fundación Varkey y la Red de Innovación Local.

Cabe recordar que Valle Hermoso es una de las dos localidades de Punilla declaradas como Ciudad de la Educación.

