Alta Gracia: capacitan a personal policial en el uso de agentes químicos

Córdoba
viernes, 19 de septiembre de 2025 · 03:39

Alta Gracia. Personal de la Departamental Santa María participó en las instalaciones del Tiro Federal de Alta Gracia, de una jornada de capacitación en agentes químicos. La instrucción estuvo a cargo de oficiales jefes y personal especializado de la Dirección de Entrenamiento Policial de la Provincia de Córdoba, con la coordinación del subcomisario Cristian Perales. El programa incluyó aspectos teóricos y prácticos sobre el uso adecuado y responsable de agentes químicos en situaciones operativas, con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y preservar la integridad de los intervinientes.
Según informó la Departamental, la jornada se desarrolló con normalidad y sin incidentes, reafirmando el compromiso de la fuerza con la actualización permanente de sus efectivos.
 

