Alta Gracia: capacitan a personal policial en el uso de agentes químicos

Alta Gracia. Personal de la Departamental Santa María participó en las instalaciones del Tiro Federal de Alta Gracia, de una jornada de capacitación en agentes químicos. La instrucción estuvo a cargo de oficiales jefes y personal especializado de la Dirección de Entrenamiento Policial de la Provincia de Córdoba, con la coordinación del subcomisario Cristian Perales. El programa incluyó aspectos teóricos y prácticos sobre el uso adecuado y responsable de agentes químicos en situaciones operativas, con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y preservar la integridad de los intervinientes.

Según informó la Departamental, la jornada se desarrolló con normalidad y sin incidentes, reafirmando el compromiso de la fuerza con la actualización permanente de sus efectivos.

