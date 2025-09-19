Capilla del Monte lanza “Octubre Rosa” con estudios preventivos para mujeres

Capilla del Monte. El Hospital Municipal Oscar A. Luqui de Capilla del Monte, junto a la Secretaría de Salud, anunció la puesta en marcha de la campaña “Octubre Rosa”, destinada a la realización de estudios preventivos femeninos.

Las jornadas se llevarán a cabo los días 7, 8, 14, 15 y 17 de octubre en las instalaciones del hospital, ubicado en Sarmiento 486. Los turnos podrán solicitarse de manera presencial a partir del 1 de octubre, en el horario de 8 a 12 horas.

La campaña está dirigida especialmente a mujeres mayores de 40 años, con domicilio en Capilla del Monte y que no cuenten con cobertura médica ni obra social.

Desde el municipio destacaron la importancia de la prevención y el acceso a la salud pública: “Queremos garantizar que todas las mujeres tengan la oportunidad de realizar sus controles a tiempo, especialmente aquellas que no tienen otra cobertura médica”, señalaron desde la Secretaría de Salud.

Con esta iniciativa, Capilla del Monte se suma a la concientización mundial sobre la detección temprana del cáncer de mama, reforzando la idea de que el diagnóstico precoz puede salvar vidas.