La Defensoría del Pueblo acompañó el Modelo Junior de Naciones Unidas en Córdoba

Participación institucional
La Defensoría del Pueblo acompañó el Modelo Junior de Naciones Unidas en CórdobaEl organismo participó de la apertura del encuentro en la Universidad Blas Pascal y dictó un taller sobre lengua de señas para docentes, en el marco del XXIII Modelo Junior de la OAJNU.
La Defensoría del Pueblo de Córdoba participó este jueves del XXIII Modelo Junior de Naciones Unidas, organizado por OAJNU y desarrollado en la Universidad Blas Pascal.
En la apertura estuvo presente el secretario de Relaciones Institucionales de la Defensoría, Franco Jular, quien acompañó a los estudiantes que protagonizan la experiencia educativa. Desde la institución destacaron la importancia de que las juventudes se comprometan con sus derechos y responsabilidades civiles a través de este tipo de iniciativas.
Además, el Área de Inclusión Social de la Defensoría dictó el taller “Creando Puentes de Comunicación: La Lengua de Señas como Recurso de Accesibilidad”, destinado a docentes, con el objetivo de brindar herramientas que favorezcan la integración y la comunicación inclusiva en el ámbito escolar.
La presencia del organismo en este encuentro se enmarca en las acciones permanentes para fortalecer la participación ciudadana y promover la accesibilidad en los distintos espacios sociales y educativos de la provincia.