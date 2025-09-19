La Falda conmemoró el Día de la Bandera Oficial de Córdoba

La Falda. La ciudad de La Falda conmemoró el pasado lunes el Día de la Bandera Oficial de la Provincia de Córdoba con un acto organizado de manera conjunta entre la Municipalidad y el Instituto Técnico La Falda. La fecha recuerda el fallecimiento del Brigadier General Juan Bautista Bustos, primer gobernador constitucional de la provincia, y fue instaurada por el Poder Legislativo.

Durante la jornada, los alumnos de 4º año del Nivel Secundario realizaron la Promesa de Lealtad a la Bandera de Córdoba, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 10.843 del Ministerio de Educación. Más de 200 estudiantes participaron del compromiso, que fue tomado oficialmente por el intendente Javier Dieminger junto al vicedirector del Instituto Técnico, Santiago Olmos.

El acto contó con la presencia de la viceintendente Luciana Pacha, concejales, tribunos de cuenta, autoridades municipales, efectivos de la Policía de Córdoba, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, veteranos de Malvinas, representantes de instituciones intermedias, vecinos, medios de prensa y directivos de diferentes establecimientos educativos de la ciudad.

La ceremonia incluyó un minuto de silencio en homenaje al Brigadier General Bustos, además de palabras alusivas a la fecha a cargo de la concejal Andrea Chiappe y del vicedirector Olmos.

Al finalizar, se entregaron certificados de promesa de lealtad a los directivos de las instituciones participantes, mientras que estudiantes del Instituto Técnico obsequiaron souvenirs a los asistentes.

“Agradecemos a quienes nos acompañaron y felicitamos a los estudiantes que hoy realizaron su promesa de lealtad a nuestro símbolo provincial”, destacó el intendente Dieminger en el cierre de la conmemoración.

