La vicegobernadora entregará fondos al municipio de Los Cocos

Los Cocos. La Municipalidad de Los Cocos, a cargo de la intendente Celeste Furmston, anunció la realización de un importante acto institucional el próximo 23 de septiembre a las 12:00 horas en las instalaciones del Club Atlético Los Cocos.

El evento contará con la presencia de la vicegobernadora de la Provincia, Myrian Beatriz Prunotto, y de la secretaria de Comercio del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de Córdoba, Nadia Villegas.

La visita se enmarca en la entrega de fondos del programa “Centros Comerciales a Cielo Abierto”, una iniciativa que busca fortalecer el desarrollo económico y comercial de las localidades de la provincia.

La intendente Celeste Furmston destacó la relevancia del encuentro, que no solo implica una inversión concreta en la comunidad, sino que también fortalece los lazos institucionales entre el municipio y el gobierno provincial.

“Será un honor contar con la presencia de nuestras autoridades provinciales, en una jornada que reafirma el compromiso con el crecimiento y la integración de Los Cocos”, expresó Furmston.

Con esta actividad, el municipio continúa impulsando espacios de trabajo conjunto entre emprendedores, comerciantes y el Estado, con el objetivo de potenciar el desarrollo local y regional.

