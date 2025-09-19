Milei atribuyó al “pánico político” la suba del riesgo país

Córdoba. El presidente Javier Milei adjudicó al “pánico político” la fuerte suba que registró el riesgo país en los últimos días, que este viernes rozó los 1.500 puntos básicos como consecuencia de la caída de los títulos públicos argentinos.

Durante un acto con empresarios en la Bolsa de Comercio de Córdoba, el mandatario sostuvo que existe una “descoordinación” entre la realidad económica del país y la reacción de los mercados, a los que responsabilizó de responder a los avances de la oposición en el Congreso con la aprobación de leyes que incrementan el gasto público.

“Argentina es uno de los cinco países del mundo que tiene superávit fiscal, pero la dinámica electoral explica esta situación”, subrayó. Milei afirmó que el proceso de inestabilidad comenzó en febrero, cuando “la oposición empezó a poner palos en la rueda” con la sanción de más de 40 leyes “en contra del equilibrio macroeconómico”.



“Quiero flan”

En tono irónico, el Presidente recordó un video viral del actor Alfredo Casero durante la gestión de Mauricio Macri, en el que parodiaba a la oposición bajo la consigna “¡Quiero flan!”. “Pareciera que la política argentina está empecinada en eso”, sostuvo Milei, comparando las exigencias de la clase política con una actitud irracional frente a las dificultades económicas.

El jefe de Estado destacó los logros de su gobierno, como la desaceleración de la inflación y su impacto en la baja de la pobreza, aunque reconoció que “tener 30% de pobres es algo hiperdoloroso”. Aun así, instó a “no aflojar” y a “seguir adelante” para consolidar los avances.

Ante los pedidos de sectores opositores para que revise su gestión, Milei respondió: “¿Qué quieren que escuche? ¿La receta que fracasó durante cien años? Volver al déficit fiscal, a la emisión monetaria, al descontrol cambiario… ya sabemos lo que produce esa receta: 57% de pobres y el país al borde de la híper”.



Camino a las elecciones

De cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre, Milei acusó a la oposición de actuar de manera destructiva por temor a perder. “La única propuesta del partido del Estado es destruir, y lo dicen abiertamente. La sociedad va a reflexionar y el 26 de octubre va a pintar el país de violeta”, arengó.

El Presidente también advirtió sobre maniobras similares a las que, según él, llevaron a la caída de Fernando De la Rúa en 2001. “No sea cosa que los que están torpedeando quieran hacer lo mismo”, alertó.

Finalmente, reconoció que la volatilidad electoral podría generar una “pequeña pausa” en el crecimiento económico. Sin embargo, se mostró optimista: “Si el 26 de octubre pintamos a la Argentina de violeta, vamos a salir y la Argentina va a ser grande nuevamente”.

