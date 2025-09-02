Campaña de control de lunares en el Hospital Raúl Ferreyra

El Hospital Raúl Ferreyra habilitó los turnos para acudir a la campaña de control de lunares que impulsa Apross.

La iniciativa se desarrollará entre el 21 y el 30 de octubre y está dirigida a todos los afiliados interesados en realizarse un chequeo especializado con tecnología de última generación.

Durante la campaña, un médico dermatólogo llevará adelante la revisión de los lunares de cada paciente. Según la consideración del profesional, se avanza a una segunda instancia de control médico en la que se efectuará un registro fotográfico completo mediante un dispositivo innovador denominado Foto Finder, que permite capturar imágenes de alta definición para su posterior seguimiento y evaluación.

Esta información quedará incorporada en la historia clínica del paciente, asegurando un control preciso y de calidad a lo largo del tiempo.

Es importante tener en cuenta que la campaña estará destinada únicamente a la revisión de lunares, por lo que no se atenderán consultas dermatológicas sobre otros temas.

En caso de detectarse alguna lesión sospechosa, se coordinará rápidamente la derivación al servicio de cirugía general, donde se evaluará la necesidad de realizar una intervención para la extirpación de la misma.

La atención se brindará en el Pabellón Central, primer piso del Hospital Raúl Ferreyra.

Para solicitar turno, los afiliados podrán comunicarse telefónicamente al 351 4475799 o gestionar su turno online a través de la página de Apross: https://turnos.hospitalraulferreyra.com.ar/anexo/turnosonlineweb/.

Con esta campaña, se refuerza el compromiso con la detección temprana y la prevención, pilares esenciales para cuidar la salud de todos los cordobeses.