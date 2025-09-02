Comercios cordobeses integrarán sus cámaras privadas a la red policial

La Cámara de Comercio de Córdoba firmó un convenio con el Ministerio de Seguridad para sumar los sistemas de videovigilancia del sector privado a la Red Vigía. La iniciativa busca fortalecer la prevención y mejorar la capacidad de respuesta de la Policía de Córdoba mediante el uso de inteligencia artificial.

El acuerdo se rubricó en un encuentro encabezado por el presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba, Sebastián Parra; el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros; y los subjefes de la Policía, Marcelo Marín y Federico Cisnero.

Con este paso, los equipos de videovigilancia de los comercios adheridos podrán integrarse al sistema central de monitoreo policial. De esta manera, se amplía el alcance de la cobertura urbana y se generan mayores posibilidades de actuar de forma rápida y coordinada frente a hechos delictivos.

La Red Vigía es un programa impulsado por el Ministerio de Seguridad provincial que incorpora cámaras del ámbito privado y las conecta con la red pública, a través de tecnología de inteligencia artificial aplicada a la detección y el análisis de situaciones de riesgo.