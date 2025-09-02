Córdoba distinguió a empresas y referentes industriales

Con motivo de la celebración del Día de la Industria, el Gobierno de Córdoba entregó los Premios Día de la Industria, un reconocimiento a empresas y referentes que se destacan por su innovación, calidad, sostenibilidad, asociatividad y trayectoria en el sector productivo.

Estos galardones tienen como objetivo visibilizar y valorar el esfuerzo de las empresas cordobesas, así como su aporte al desarrollo económico y social de la provincia.

Se trata de un reconocimiento al desarrollo industrial cordobés.

Los proyectos fueron evaluados por una comisión integrada por especialistas del Gobierno de Córdoba, universidades, cámaras empresarias y entidades vinculadas al sector, garantizando un proceso transparente y objetivo.

Estos premios forman parte del homenaje que la Provincia realiza cada 2 de septiembre, fortaleciendo la identidad industrial de Córdoba y promoviendo la competitividad, el emprendedorismo y la producción con valor agregado.

Al respecto, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Pedro Dellarosa, sostuvo: “Premiamos a las empresas y referentes que hacen de Córdoba una provincia industrial fuerte, innovadora y competitiva. Cada historia reconocida refleja el valor del trabajo cordobés y su aporte al desarrollo económico y social. En este Día de la Industria, celebramos con orgullo a quienes con su esfuerzo diario hacen posible el crecimiento de nuestra provincia.”

Empresas y proyectos premiados

Premio a la Asociatividad y Desarrollo Industrial: ALAJU S.R.L Proyecto de alfajor con perfil nutricional saludable desarrollado mediante un modelo de innovación abierta junto a La Troja S.R.L y CEPROCOR, integrando ciencia aplicada, ingredientes locales y procesos validados.

Premio a la Innovación y Emprendedor Industrial: DISCAR S.A Desarrollo de un nuevo medidor inteligente y actualización de plataforma de gestión, posicionando a la empresa como principal fabricante nacional de medidores de energía inteligente.

Premio a la Calidad: FUMISCOR S.A Implementación de “Deming”, un agente de Inteligencia Artificial que identifica variables críticas y resuelve fallas de calidad en procesos de fabricación metalúrgica.

Premio a la Sostenibilidad Ambiental:

NEOSCRAP S.A Servicio integral para transformar residuos plásticos industriales en nuevas materias primas, impulsando la economía circular y reduciendo el impacto ambiental.

1° Mención Especial: PROMA S.A

2° Mención Especial: FPT Argentina S.A

Premio a la Trayectoria Empresaria:

Alberto Gaviglio – Presidente de AKRON Reconocimiento a más de 50 años de liderazgo en el sector agroindustrial, expansión a más de 30 países y compromiso con la innovación y la excelencia productiva.