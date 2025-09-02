Córdoba invertirá $12.000 millones en cine y audiovisual entre 2026 y 2027

La Provincia anunció la segunda convocatoria del programa Cash Rebate y un aumento histórico de fondos para las próximas ediciones. En 2025 ya generó más de 7.800 millones en inversiones y 1.580 empleos, consolidando a Córdoba como un polo estratégico para el cine y las producciones audiovisuales.

El Gobierno provincial presentó en la Casa de Córdoba en Buenos Aires la continuidad y ampliación del programa Cash Rebate, que destinará $12.000 millones entre 2026 y 2027. También se confirmó la segunda convocatoria de 2025, que elevará la inversión total del año a $5.000 millones.

El anuncio fue encabezado por Raúl Sansica, presidente de la Agencia Córdoba Cultura, y Silvina Nano, subdirectora de Industrias Culturales y Creativas y coordinadora del Polo Audiovisual, junto a representantes del sector. Además, se adelantó un proyecto de exención de Ingresos Brutos para salas de cine, con el objetivo de fortalecer la cuota de pantalla de producciones locales.

“En Córdoba tenemos un modelo basado en la sinergia entre lo público, lo privado y lo académico. El audiovisual es un sector estratégico dentro del modelo productivo”, sostuvo Sansica.

El programa “Córdoba Distrito Audiovisual” se posiciona como una política integral que articula incentivos, financiamiento y acompañamiento al sector, y que convierte a la provincia en un nodo clave para la producción iberoamericana.

El acto contó con la participación de Hernán Findling, presidente de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Argentina, junto a reconocidos artistas nacionales como Víctor Laplace, Julieta Ortega, Maite Lanata y Daniel Aráoz.