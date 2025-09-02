Córdoba marca un hito: primeras cirugías cerebrales con pacientes despiertos

El Hospital Tránsito Cáceres de Allende realizó las primeras dos intervenciones neuroquirúrgicas en pacientes despiertos con estimulación de emociones y del lenguaje, una técnica inédita en la medicina pública provincial. Más de 20 profesionales participaron en simultáneo en las operaciones, que permitieron extirpar tumores cerebrales preservando funciones cognitivas esenciales.

Los procedimientos, liderados por el Servicio de Neurocirugía, se llevaron a cabo con apoyo de psicopedagogas y neuropsicólogas que estimularon áreas críticas para proteger el habla, la cognición y las emociones. Se utilizaron tecnologías de última generación como la neuronavegación y el exoscopio, lo que permitió máxima precisión en la resección tumoral y un abordaje menos invasivo.

El director del hospital, Marcelo Barbero, destacó el respaldo provincial para consolidar un servicio de alta complejidad en el sector público. En tanto, el neurocirujano Claudio Turco, a cargo de las operaciones, remarcó que esta metodología posibilita resecar lesiones de gran magnitud reduciendo secuelas y mejorando el postoperatorio.

Una de las intervenciones se realizó sobre un paciente con un tumor en áreas profundas del hemisferio derecho, comprometidas con la motricidad y la regulación emocional. Gracias al procedimiento, se lograron preservar funciones claves mientras se extirpaba la lesión.