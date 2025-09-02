Córdoba presente en la reunión internacional de defensores en San Salvador

El Defensor del Pueblo Adjunto a cargo, Carlos Galoppo, y la secretaria de Comunicación, Gabriela Pérez Carretta, participaron de la reunión de la Alianza Global del Ombudsperson Local (AGOL) que se desarrolló en San Salvador, El Salvador.

Durante el encuentro se compartieron experiencias entre organismos de distintas regiones, se trazó la agenda de trabajo para 2026 y se acordó una mesa conjunta con los Defensores Cívicos de la República Italiana.

Entre los temas tratados se destacó la importancia de fortalecer la cooperación internacional, el análisis de las similitudes y diferencias del rol del Ombudsperson en América Latina y Europa, el trabajo con juventudes en distintos países y la promoción de la defensa cívica como derecho fundamental.

Asimismo, se remarcó el valor del intercambio de buenas prácticas institucionales, que permitirá potenciar el trabajo de las defensorías en la región y a nivel global.