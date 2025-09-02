Docentes de La Cumbre se capacitaron para fortalecer el cuidado en la primera infancia

La Cumbre. El grupo de docentes y auxiliares de Sala Cuna y la Guardería Municipal Juanita Camaño de La Cumbre participaron de la formación que se llevó adelante en la sede Deán Funes de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC), y que tuvo por objeto fortalecer las prácticas que se llevan a cabo en el aula a través del intercambio de saberes y la formación continua.

El programa formativo "Construyendo Saberes", debatió sobre los "Diálogos sobre las tareas de cuidado en la primera infancia", organizado por la Facultad de Educación y Salud de la Universidad Provincial de Córdoba junto al Programa Sala Cuna.

Durante el primer encuentro se abordaron las siguientes temáticas: las características del desarrollo en los primeros tres años de vida, el juego y el jugar, y compartiremos herramientas, experiencias y estrategias que nos ayuden a enriquecer nuestra tarea cotidiana en el cuidado y acompañamiento de las infancias.

"De esta forma, y gracias al acompañamiento del Gobierno de la provincia de Córdoba, estamos construyendo un mejor futuro para nuestras infancias”, destacaron.

