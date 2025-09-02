El gobernador Llaryora asistió al 80° aniversario de Clarín en el Teatro Colón

Aniversario en el Teatro Colón
El gobernador Llaryora asistió al 80° aniversario de Clarín en el Teatro ColónEl gobernador de Córdoba estuvo presente en la celebración realizada en Buenos Aires, donde se destacó la importancia de la libertad de prensa en la Argentina.
El gobernador Martín Llaryora participó este lunes del aniversario número 80 del diario Clarín, celebrado en el Teatro Colón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El evento reunió a figuras de la política, la economía, la educación, la salud, la cultura, el deporte y el espectáculo. En ese marco, Llaryora destacó el valor de la libertad de prensa como pilar de la democracia.
La celebración tuvo como espectáculo central El gran baile argentino, encabezado por Elena Roger y Roberto Peloni. Roger, reconocida por su labor internacional en musicales como Piaf y Evita, compartió escenario con Peloni, multipremiado por obras como La Parka y El cabaret de los hombres perdidos.
La dramaturgia y dirección estuvieron a cargo de Emiliano Dionisi, la coreografía de Alejandro Ibarra y la dirección musical de Martín Rodríguez. El espectáculo repasó, a través de música y danza, las últimas ocho décadas de historia argentina.
El repertorio incluyó obras de Charly García, Soda Stereo, Fito Páez, María Elena Walsh, los Beatles, además de tangos emblemáticos como Cambalache y La cumparsita. También participaron lectores de Clarín que representan historias significativas del país: un soldado de Malvinas, un sobreviviente de Cromañón y la madre que impulsó la ley de muerte digna para su hija, entre otros testimonios.