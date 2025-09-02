La Provincia inició la aplicación de PISA 2025 con 81 escuelas

Entre el 2 y el 11 de septiembre, la Provincia de Córdoba participa de la nueva edición del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA) 2025. En esta oportunidad, el operativo alcanza a 81 instituciones educativas —50 de gestión estatal y 31 de gestión privada— y está dirigido a estudiantes de 15 años.

La evaluación, coordinada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), releva competencias en lectura, matemática, ciencias y aprendizajes en el mundo digital, este último un aspecto innovador en la presente edición. Se trata del estudio de educación comparada más grande del mundo, que se aplica cada tres años desde el 2000 y en el que participan más de 90 países.

Córdoba participa por tercera vez consecutiva como región adjudicada, lo que le permite contar con una muestra propia y representativa de su sistema educativo. De esta manera, la provincia no sólo contribuye al promedio nacional, sino que también accede a información específica para la toma de decisiones en el marco de su Sistema Integral de Evaluación Educativa.

El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, subrayó que este operativo reafirma “el compromiso de Córdoba con una cultura evaluativa sólida” y destacó que contar con datos propios y comparables “resulta clave para avanzar en las metas de calidad y equidad del Plan de Desarrollo Educativo Provincial 2024-2027”.

La secretaria de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, Claudia Maine, sostuvo que el operativo “debe asumirse como un proceso de aprendizaje colectivo que interpela a instituciones, docentes, familias y estudiantes”. Por su parte, la directora General de Planeamiento, Evaluación y Prospectiva Educativa, Gabriela Brandán Zehnder, remarcó que la modalidad digital implica “un gran desafío técnico y pedagógico, pero también una oportunidad invaluable para reconocer logros y desafíos en el sistema educativo cordobés”.

Previo a la aplicación, durante julio y agosto se realizaron 12 encuentros territoriales en distintos departamentos de la provincia. Estas instancias incluyeron capacitaciones sobre protocolos de aplicación, prácticas con ítems liberados y estrategias de sensibilización con la comunidad educativa.

El referente del área de Evaluación de la DGPEyPE, Pablo Dellarossa, destacó que “el operativo PISA supone un trabajo profundo de acompañamiento a las escuelas, docentes, estudiantes y familias” y señaló que lo central es que “toda la comunidad educativa se sienta parte de una experiencia internacional que aporta al crecimiento del sistema educativo cordobés”.