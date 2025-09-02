Más de 2.100 escuelas socializan el Festival de la Palabra

El Ministerio de Educación de la Provincia desarrolla el Festival de la Palabra 2025, una iniciativa del Plan Provincial de Lectura que, entre marzo y noviembre, propone cinco etapas para innovar en los modos de enseñar a leer, hablar y escribir. Esta semana se vive la tercera fase, dedicada a la socialización y disfrute de las producciones realizadas durante el ciclo lectivo.

Participan cerca de 200.000 estudiantes de Educación Inicial, Primaria, Secundaria y Superior. Las instituciones generaron reseñas en YouTube, podcasts, microvideos y textos vinculados a materiales científicos, informativos y literarios, que ahora circulan para toda la comunidad.

Más de 2.100 escuelas —402 de Inicial, 992 de Primaria, 712 de Secundaria y 30 de Superior— asumieron el desafío de diversificar tareas, incorporar dispositivos y soportes (computadoras, celulares, murales analógicos y digitales) y sostener procesos de borradores, edición y mejora. En talleres de producción, los estudiantes entrenaron fluidez lectora grabando audiolibros y podcasts, fortalecieron ortografía en contexto y profundizaron la comprensión al comentar y recomendar textos.

En la primera semana de septiembre se realizan jornadas escolares y comunitarias para compartir y disfrutar las obras. Todas las producciones se publican en la Web del Festival de la Palabra: https://lecturacba.wixsite.com/festivaldelapalabra

El cronograma continúa con el Festival Regional en octubre, tras la selección de prácticas significativas por parte de la Comisión de Análisis de Prácticas (24 docentes de toda la provincia). En noviembre será el Festival Provincial, un encuentro presencial con 44 instituciones que pondrán en primer plano la lectura, la oralidad y la escritura como prácticas sociales fundamentales.

Consultas: [email protected]