Huerta Grande. La Municipalidad de Huerta Grande anunció la incorporación de un nuevo servicio de atención psicológica en el Centro de Salud Benito Soria, con el objetivo de ampliar la oferta en materia de salud mental para los vecinos de la localidad.

El servicio estará a cargo del licenciado Matías Scardapane (MP 15324), psicólogo y terapeuta sistémico, quien brindará distintas modalidades de acompañamiento. Según lo informado, se ofrecerán espacios de psicoterapia individual los días martes a las 16:00 horas y terapias de pareja los días sábados a las 10:00 horas.

Desde el municipio destacaron la importancia de contar con estos espacios en un contexto donde la demanda por acompañamiento en salud mental ha crecido en los últimos años. “El acceso a terapias de calidad, cerca de casa y con profesionales calificados, es fundamental para el bienestar de la comunidad”, señalaron fuentes oficiales.

Los turnos y consultas se podrán realizar comunicándose al teléfono 421 450.

Con esta iniciativa, Huerta Grande busca fortalecer la atención integral de la salud, integrando propuestas de prevención y acompañamiento emocional dentro del sistema público local.