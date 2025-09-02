Un oso melero sorprendió a los vecinos de Charbonier

Charbonier. La Policía Ambiental junto con el Centro Tatú Carreta rescató el último domingo un oso melero detectado por vecinos del paraje Escobas, que pertenece a la Comuna de Charbonier.

Personal de Bomberos Voluntarios de Capilla del Monte realizó la identificación taxonómica y el rescate se efectuó mediante técnicas especializadas de manejo, con colaboración de la Guardia Local y un vecino. La actuación inmediata evitó que el animal fuera maltratado o atacado por otros animales.

Horas más tarde, desde la comuna informaron que el ejemplar presenta excelente estado de salud, evidenciando los patrones migratorios habituales de esta especie. Cabe destacar que el rescate tuvo por objetivo retirarlo de un ambiente que podría haber sido hostil.

Para minimizar el estrés fisiológico característico en estos eventos, se aplicó un procedimiento de manejo que prioriza el bienestar animal.

El oso melero es regulador natural de poblaciones de insectos sociales, cumple funciones ecológicas fundamentales en el equilibrio de los ecosistemas locales.

